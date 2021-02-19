بأقل تكاليف.. طريقة عمل الكوردن بلو

تعتبر طريقة عمل الكوردن بلو من أشهي الأكلات التي تشتهر بها سويسرا، وتحتوي قطعة كوردون بلو الدجاج (200غ تقريبًا) على 483 سعر حراري، ويمكن تخفيف السعرات الحرارية فيها ووضعها في الفرن لتتناسب مع من يتبعون حمية غذائية صحية.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الكوردن بلو الشهيرة، والتي تحضر من صدور الدجاج والملفوفة مع جبنة ناعمة، وتقدّم سلطة الخضار المسلوقة إلى جانبه، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





طريقة عمل الكوردون بلو





مقادير طريقة عمل الكوردون بلو :





6 شرائح من صدور الدجاج رفيعة السُمك.

6 شرائح لانشون لحم.

6 شرائح جبن شيدر.

4 بيضات.

2 كوب (300 جم) دقيق.

2 كوب (400 جم) بقسماط خشن.

ملعقة صغيرة (5 جم) بابريكا.

ملعقة صغيرة (5 جم)

بهارات إيطالية (زعتر مجفف وريحان مجفف وأوريجانو مجفف).

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بودرة ثوم.

ملح وفلفل أسود.





طريقة عمل الكوردون بلو :





1- تبلي الدجاج بالملح والفلفل الأسود، واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.





2- افردي شريحة الدجاج، ثم افردي فوقها اللانشون والجبن، ولفيها كـ الرول، ثم ثبتي طرف الرول بخلة أسنان.





3- ضعي البيض والملح والفلفل الأسود في وعاء كبير، واخفقي جيدًا.





4- ضعي البقسماط والبابريكا والثوم والملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية في وعاء آخر، وقلبي جيدًا.





5- اغمسي الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، ثم اغمسيه مرةً أخرى في البيض ثم البقسماط.





6- اقلي الدجاج في زيت غزير، حتى يُصبح ذهبي اللون.



