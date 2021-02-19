ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:36 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
محمد السعيد
أعلن نادي سيمبا التنزاني، تغيير موعد مباراته أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية،  من دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر نادي سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن مباراة الأهلي ستقام في تمام التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة" بدلا من الثالثة عصرا.

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تغلب سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.

وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.

ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا

خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بعد انتهاء مونديال الأندية.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ترشيحاتنا

طريقته كارثية.. هجوم شديد على تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

بالأيام .. ننشر تفاصيل جداول حضور الطلاب في المدارس خلال الترم الثاني

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رسميا.. خروج هاري وميجان من العائلة المالكة البريطانية وتجريدهم من ألقابهم

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات