عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

وذكر نادي سيمبا التنزاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" أن مباراة الأهلي ستقام في تمام التاسعة مساء " بتوقيت القاهرة" بدلا من الثالثة عصرا.

كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما تغلب سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.





وتسافر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة، علي متن طائرة خاصة، لخوض مباراة سيمبا.





ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث إشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.