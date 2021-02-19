أخبار التوك شو.. تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. وأستاذ ميكروبيولوجي: الأمطار تنظف الهواء من فيروس كورونا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:









قال الإعلامى تامر أمين، إنه يتقدم برسالة اعتذار لكل أهالى الصعيد، موضحًأ الرسالة واضحة " انا بعتذر لكل صعيدي و كل مصري.. أنا مش بكابر ومكنش فى نيتى أى شيء".





وأضاف تامر أمين خلال فيديو على صفحة قناة النهار" أنا كلامى لم أقصد به أى شئ، وكان للمصلحة العامة فقط".





وتابع : الحاجة اللى تخلينى مضايق أن يكون فى واحد صعيدى زعلان منى، أنا من أكثر المؤمنين بالصعيد، والصعيد هو من أنجب جميع القامات".





















عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، العالم المصرى الدكتور حسين حلمى يكتشف معدنا جديدا فى الواحات البحرية.





ووفقا للتقرير، بحريات هو إسم المعدن الذى يحتوى على خصائص نادرة أكتشفه أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنيا الدكتور حسن حلمى فى الواحات البحرية بالصحراء الغربية، وأستطاع تسجيل هذا المعدن دوليا.

















قال الدكتور هشام عبد الجواد ، أستاذ الميكروبولوجي، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر مازالت مرتفعة في المستشفيات، ولكن الأعراض خفيفة تنحصر في الرشح والكحة، لافتا إلى ضرورة العزل المنزلي في حالة التأكد من الإصابة بكورونا أو حتى أية فيروس تنفسي .





وأضاف الدكتور هشام عبد الجواد ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات ، وليس لها تأثير على فيروس كورونا ، والمضادات الحيوية بالبروتوكولات العلاجية ، تكون بغرض مواجهة أية مضاعفات بكتيرية .

























عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن محكمة جنايات الكرخ فى العراق، تصدر حكمًا بالإعدام شنقًا مرتين، على المرأة التى رمت طفليها من أعلى الجسر فى نهر دجلة، كما عرضت القناة فيديو لحظة قيام السيدة بإلقاء طفليها فى النهر، وذلك فى أكتوبر الماضي.





وقد أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، حكما بالإعدام مرتين شنقًا حتى الموت بحق المرأة التي ألقت طفليها في نهر دجلة، في أكتوبر الماضي.

















عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، والد خريجة كلية طب يحتفل بها بطريقته الخاصة.





وفقا للتقرير، لم تتوقع الطبيبة بسنت شعراوى أنها ستكون حديث المصريين على مواقع التواصل الاجتماعى فى آخر يوم لها بكلية الطب، بعد أن نشرت صورة لوالدها وهو يقف على كوبرى الجامعة ويحمل لافتة كتب عليها "مليون مبروك التخرج للدكتورة بسنت حسن شعرواى 2020".

















استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، تقديم الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية بأنَّ الطقس سيكون شديد مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وأن يكون معتدلا شمال الصعيد ودافئا في الجنوب.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

















علق الدكتور جاد القاضى ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، على دراسة فلكية تنفي وجود كوكب تاسع بالنظام الشمسي ، موضحا دراسة الفضاء الخارجي مازالت تشهد مفاجاءات ودراسات عديدة ، معقبا : " المجموعة الشمسية بها 8 كواكب فقط وهي حقيقة مثبتة .. بدء من عطارد لـ بلوتو" .





وأضاف الدكتور جاد القاضي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الكوكب التاسع لم يكتشف بعد ماهيته ، وأن للتعاون الدولي في مجال الفضاء ، ساهم في الفترة الأخيرة ، باكتشافات عظيمة ، لا تستطيع دولة وحدها إكتشافها .

















قال الدكتور أحمد شاهين،أستاذ الحساسية والمناعة بطب الزقازيق ، إن التدخين يعرض صاحبه لمشاكل تنفسية خطيرة ، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا ، مضيفا: "المدخنون أكثر عرضة لأمراض الحساسية " .





وتابع الدكتور أحمد شاهين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن المدخنين أكثر عرضة لسرطان الرئة ، وللتأثير السلبي الشديد في حالات البرد والكحة .

















قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، إنهم تعاملوا مع 78 حالة بلا مأوي على مدار يومين، بجميع المحافظات وأكد أنهم يتلقون الشكاوي على رقم16439 .





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر و داليا أشرف، ورحمة خالد، أن هناك فريق يتجول فى الشوارع لمتابعة الحالات.