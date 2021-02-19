فض 6 سرادقات أفراح وعزاء وغلق 3 مراكز دروس خصوصية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع.





وشدد المحافظ على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة،لافتا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى،لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.





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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.





وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،أنه تم"أمس"تحرير 104محاضر للأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ، بينما تم فض 6سرادقات لتجمعات أفراح وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 3 مراكز دروس خصوصية"سناتر"،بينما تم إغلاق 23 مابين محال تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.



