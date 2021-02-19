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حريق هائل يشرد العشرات بثاني أكبر ولاية أمريكية ..فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو يرصد حريقا هائلا تسبب في تشرد العشرات في ثاني أكبر ولاية أمريكية.

ويقول مسؤول الطوارئ خلال الفيديو، إن رجال الإطفاء بالقرب من مدينة سان أنطونيو في تكساس الأمريكية اضطروا بسبب تجمد صنابير المياه إلى نقل المياه بالشاحنات أمس الخميس لمواجهة حريق دمر مبنى سكنيا.

وأوضح جيري بياليك، رئيس قسم الإطفاء التطوعي في بيكسار بولفيردي، أن الحريق اندلع بين أرضيات مبنى سكني قبالة "TPC Parkway" خارج المدينة.

وأكد بياليك على عدم إصابة أي شخص، فيما قال متحدث باسم الصليب الأحمر إن 32 وحدة سكنية تضررت، ونزح 87 شخصا، في يما تسعى طواقم الصليب لمساعدتهم في العثور على مأوى وإيصال الإمدادات.
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