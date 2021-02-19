بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

شركة بي إم دبليو BMW ما زالت تنافس بقوة في سيتي أنواع المركبات والحركات وحتى الدراجات النارية، لم يكتف العملاق الألماني بصناعة المحركات فقط بل قام بتطوير لغة تصميم بحرية جديدة كليًا لشركة Sea Ray الأمريكية المتخصصة في القوارب الفاخرة.







يأتى هذا الحدث احتفالًا بالذكرى السنوية 45 لقوارب Sundancer الايقونية للعلامة وأول قارب يحصل على تصميم بي ام دبليو الجديد هو sundancer 370 outboard 2021 ، بخارجية رشيقة وخطوط جسد طويلة ومتدفقة بسلاسة وزوايا وسطوح عضلية يجعلك منبهر بما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية الأمريكية.







يأتي sundancer 370 outboard 2021 ، بالعديد من المزايا الفارهة منها شاشات عرض تاتش 16 بوصة للمساعدة على التوجيه، وأحدث التكنولوجيا من علامة Sunray لضمان قيادة سلسة على الأمواج، مع مزايا راحة تشمل ميكروويف وثلاجة وحمام واسع وتجهيزات تجعلك تشعر أنك في قصر متحرك على الماء.





سان دانسر 370 اوت بورد sundancer 370 outboard 2021 به مقصورة فاخرة مفتوحة جزئيًا على السطح، أسفلها قمرة صغيرة مهواة جيدًا بفضل النوافذ على جوانب جسم القارب مع أريكة على شكل L للاسترخاء ومشاهدة برامجك المفضلة وتصفح الإنترنت ومتابعة مباريات فريقك المفضل على أي منصة إعلامية تحبها.