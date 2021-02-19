متعة الإيجيبشين ليج.. فريق بالقسم الرابع يحقق إنجازا فريدا لأول مرة في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لنادى لاڤيينا في تحقيق أعلى فوز بالدوري على مركز شباب باروط في اللقاء الذى انتهى منذ قليل 0/11 فى مباراة تسيدها لاڤيينا من البداية وحتى انطلاق صافرة الحكم بنهاية اللقاء.





أحرز الأهداف عبد الله عزب هاتريك وكيتو هدفين وطه عبد الحليم هدفين ونيمار هدفين وريجا هدف وعمر خالد هدف.





جدير بالذكر أن فريق لافيينا صعد إلى الدور ال 32 فى كأس مصر و التقى الإسماعيلي الأحد الماضي ولقى هزيمة مشرفة بهدفين مقابل هدف.



