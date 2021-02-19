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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:19 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في البحرين
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية حيث توزعت مابين 279 حالة لعمالة وافدة، و 481 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 17 حالة قادمة من الخارج. 

وبينت الصحة البحرينية في بيان لها اليوم انه تم رصد تعافي 704 حالات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 108353 حالة. 

كما أجرت الصحة البحرينية 14362 فحصا جديدا خلال الساعات الماضية. 

وسجلت الصحة البحرينية أيضا حالة وفاة لوافد يبلغ من العمر 43 عامًا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى 418 حالة
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