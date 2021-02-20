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سفن تنتظر انتهاء أزمة كورونا أمام سواحل قبرص.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 06:04 ص
سفن سياحية
سفن سياحية
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها قيت حوالى ست سفن رحلات خلال الأشهر التسعة الماضية راسية أمام سواحل قبرص، على مقربة من قرية لصيادي السمك في الجزيرة المتوسطية التي طالها وباء كورونا.

وسارعت قبرص منذ تسجيلها أولى الإصابات بوباء كوفيد-19، إلى فرض تدابير حجر صارمة اعتبارا من مارس، مغلقة مجالها الجوي وموانئها.

وبعد شهرين، قررت الجزيرة التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة والنقل البحري، إعادة فتح مياهها أمام سفن الرحلات، ولكن فقط للتموّن والرسوّ فيها.

وقبلت شركة "كارنيفال كروز لاين"، أكبر شركات الرحلات البحرية في العالم، العرض وبدأت سفنها الفخمة بالوصول في مايو قبالة قرية موني بجنوب قبرص، في ظل الشلل الذي هيمن على قطاع الرحلات البحرية جراء الوباء.
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