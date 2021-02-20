مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ساوثهامتون X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 2
بيرنلي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليفربول X إيفرتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
فولهام X شيفيلد يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إلتشي X إيبار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3
بلد الوليد X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4
جنوى X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 4
ساسولو X بولونيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 5
شالكه 04 X بوروسيا دورتموند – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
سانت إيتيان X ستاد ريمس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 6
نانت X مارسيليا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
مصر المقاصة X وادي دجلة – الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة ON SPORT