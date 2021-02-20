مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم، السبت العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني



ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ساوثهامتون X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 2





بيرنلي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2





ليفربول X إيفرتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1





فولهام X شيفيلد يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إلتشي X إيبار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3





أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports HD 3





فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3





بلد الوليد X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على beIN Sports HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لاتسيو X سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4





جنوى X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 4





ساسولو X بولونيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4





مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 5





شالكه 04 X بوروسيا دورتموند – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 5





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إيتيان X ستاد ريمس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 6





نانت X مارسيليا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

مصر المقاصة X وادي دجلة – الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة ON SPORT