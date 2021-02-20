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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تنطلق اليوم، السبت العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني 

ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 
ساوثهامتون X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 2 

بيرنلي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

ليفربول X إيفرتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X شيفيلد يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
إلتشي X إيبار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X  ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
لاتسيو X سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4 

جنوى X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

ساسولو X بولونيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 5 

شالكه 04 X بوروسيا دورتموند – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 5 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
سانت إيتيان X   ستاد ريمس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 6 

نانت  X مارسيليا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6      

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
مصر المقاصة X وادي دجلة – الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة ON SPORT
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