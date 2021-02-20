كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الجمعة، إن مئات الآلاف من جرعات لقاح (كوفيد-19) ستصل كل أسبوع إلى كندا في المستقبل القريب.

وأضاف ترودو- بعد إجراء مكالمة مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية- إن الحكومة الفيدرالية تعمل مع المقاطعات والأقاليم؛ للتأكد من استعدادها لتلقي كميات كبيرة من جرعات اللقاح بعد أسابيع من ضعف الإمدادات.