ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا: دفعة كبيرة قادمة من لقاح كورونا ومطالبات بتوخي الحذر الشديد

السبت 20/فبراير/2021 - 06:11 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس الجمعة، إن مئات الآلاف من جرعات لقاح (كوفيد-19) ستصل كل أسبوع إلى كندا في المستقبل القريب.
وأضاف ترودو- بعد إجراء مكالمة مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية- إن الحكومة الفيدرالية تعمل مع المقاطعات والأقاليم؛ للتأكد من استعدادها لتلقي كميات كبيرة من جرعات اللقاح بعد أسابيع من ضعف الإمدادات.


وتابع: "اللقاحات هي أولويتي القصوى، أعرف أن رؤساء حكومات المقاطعات يشعرون بنفس الشيء، إن العبء الكبير الذي سنواجهه، مع انتقال عمليات تسليم اللقاحات إلى الملايين، يعني أن المقاطعات ستحتاج إلى أن تكون جاهزة".

من جهتها، قالت رئيسة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام إن إمدادات كندا من اللقاحات ستظل صغيرة نسبيا خلال الأشهر المقبلة، مضيفة إن المقاطعات والأقاليم يجب أن تحافظ على إجراءات صارمة للصحة العامة لمنع ظهور السلالات الجديدة الأكثر عدوى.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السماء تمطر حجارة نارية.. بركان إتنا الأعنف في إيطاليا| صور

لم يسبق له مثيل.. شاهد اكتشاف أول بطريق أصفر اللون | صور

«شبح عروس».. حالة رعب تصيب زوجين بسبب لقطات كاميرا مراقبة بمنزلهما.. شاهد