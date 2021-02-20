ضبط 2 طن مقطعات وهياكل فاسدة داخل مجزر في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط مجزر لذبح الدجاج عثر بداخله على 2 طن مقطعات وهياكل دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد بورود معلومات بوجود مجزر لذبح الدجاج به كميات من الدجاج الفاسد.





تم على الفور القيام بحملة بالتنسيق مع الطب البيطرى وبمداهمة المجزر عثر بداخله على 2 طن مقطعات وهياكل دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول يالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم ضبط صاحب المجزر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت مباحث القليوبية من ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بطريق شبرا – بنها الحر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب تم ضبط شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا - بنها الحر،





وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على (40 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.