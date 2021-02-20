للمشاركة في "نافدكس 2021".. 17 قطعة بحرية عملاقة من 10 دول ترسو في أبوظبي

وصلت إلى أبوظبي صباح اليوم الدفعة الثانية من القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري "نافدكس" والذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" ويبدأ فعالياته غدا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.





وأفادت صحيفة الاتحاد الإمارتية أن 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري "نافدكس 2021 " رست صباح اليوم في منطقة العروض الخاصة في ميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة "أدنيك" ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في "معرض نافدكس 2021 " إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم.





ويذكر أن اللجان المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي تطبق عددًا من الإجراءات التي تسهل دخول المشاركين والزوار الدوليين من خلال توفير أقصى معايير الصحة والسلامة للجميع، حيث سيتوجب على جميع المشاركين والوفود إبراز نتيجة فحص (كوفيد- 19) «PCR» سلبية، بالإضافة لتطبيق معايير التباعد الجسدي، وارتداء كمامات الوجه خلال المعرضين، وجميع فعاليات المؤتمر.