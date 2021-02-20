هنقدر نقلع الماسك تاني.. استشاري الجهاز الهضمي يزف بشرى سارة لمرضى كورونا

قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بطب القصر العيني، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض مرة أخري، وبالرغم من هذا الانخفاض يجب على كل مواطن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على زيادة الوعي لدي المواطنين، وخاصة فى ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.







وأضاف "استشاري الجهاز الهضمى"، عبر زوم في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد سلالات جديدة من فيروس كورونا في مصر، ولكن يوجد العديد من التحورات للفيروس، فعند ظهور أى فيروس جديدة يبدأ في تغير شكله وأعراضه كل فترة، حتى أن وصل تحورات فيروس كورونا إلى 12 ألف تحور.





وأكد "خورشيد"، أن عند تناول شخص لقاح فيروس كورونا وارد أنه يصاب بالتحور الجديد من الفيروس، مضيفا أنه تم وصول 3 شحنات من سينوفارم منذ 3 أيام، كما أن الوزارة صرحت بوصول حوالى 8 مليون من الجراحات خلال الأسبوعين القادمين، ناصحا جميع المواطنين الحرص في الحصول على تلك التلقيحات، معقبا" هنقدر نقلع الماسك ونقرب من بعض تاني لما نوصل إلى تطعيم 70% من الشعب.





