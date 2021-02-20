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هنقدر نقلع الماسك تاني.. استشاري الجهاز الهضمي يزف بشرى سارة لمرضى كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:02 م
سينوفارم
سينوفارم
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ياسمين القصاص
قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي بطب القصر العيني، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا بدأت في الانخفاض مرة أخري، وبالرغم من هذا الانخفاض يجب على كل مواطن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا على زيادة الوعي لدي المواطنين، وخاصة فى ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف "استشاري الجهاز الهضمى"، عبر زوم في برنامج "الان" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد سلالات جديدة من فيروس كورونا في مصر، ولكن يوجد العديد من التحورات للفيروس، فعند ظهور أى فيروس جديدة يبدأ في تغير شكله وأعراضه كل فترة، حتى أن وصل تحورات فيروس كورونا إلى 12 ألف تحور.

وأكد "خورشيد"، أن عند تناول شخص لقاح فيروس كورونا وارد أنه يصاب بالتحور الجديد من الفيروس، مضيفا أنه تم وصول 3 شحنات من سينوفارم منذ 3 أيام، كما أن الوزارة صرحت بوصول حوالى 8 مليون من الجراحات خلال الأسبوعين القادمين، ناصحا جميع المواطنين الحرص في الحصول على تلك التلقيحات، معقبا" هنقدر نقلع الماسك ونقرب من بعض تاني لما نوصل إلى تطعيم 70% من الشعب.

وأشار إلي أنه عندما يتم تناول اللقاح يتمكن الشخص من تأمين نفسه ضد المرض القوي بنسبة 50%، مضيفا أنه إذا أردنا الحد من انتشار الفيروس لابد أن تصل نسبة من تناولوا اللقاح ما بين 50% إلى 70% من إجمالي عدد السكان، وعندها يمكن التخلي عن الإجراءات الاحترازية والسيطرة على انتشار الفيروس.

ونوه استشاري الجهاز الهضمي والأمراض المعدية بـ قصر العيني، بأهمية تشجيع المواطنين علي تناول اللقاح، مشيرا إلي أن هناك نوعين من اللقاحات موجودين في مصر وهما اللقاح الصيني، ولقاح أسترازينيكا البريطاني.
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