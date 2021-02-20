الحماية المدنية تسيطر علي حريق بـ فدان قصب في مركز دشنا بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق في فدان قصب بقرية فاو التابعة لمركز دشنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد باندلاع حريق فى مساحة أرض مزروعة بمحصول القصب بقرية فاو، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، و دفعت بـ 3 سيارات للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للزراعات المجاورة.

تبين أن المساحة التي تمكنت منها النيران، تقدر بـ فدان مزروع بمحصول قصب السكر، و تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، دون وجود أى إصابات بنطاق الحريق.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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