فريق من النيابة يعاين محطة وقود بطنطا عقب محاولة مواطن إشعال النيران بجسده

أجري فريق من خبراء الأدلة الجنائية في نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم معاينة محطة الوقود، مع التحفظ على كاميرات المراقبة بالمحطة، والعمل على تفريغها، لكشف ملابسات حادث محاولة مواطن إشعال النيران في نفسه، والتحقيق في الواقعة.









كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بمحاولة إشعال النيران في نفسه داخل محطة بنزين بمنطقة قحافة بدائرة قسم ثان طنطا.





وتبين صحة البلاغ وقيام أحد الأشخاص ويدعى "هيثم. ع. ا" 40 سنة ومقيم بمنشأة جنزور بإضرام النيران في نفسه داخل محطة وقود منطقة قحافة، ثان طنطا، وإصابته بحروق في أنحاء متفرقة من الجسم بنسبة 100%، لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طوارئ الجامعة، لعلاجه.



