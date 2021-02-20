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حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بين دراجة وسيارة نقل بنجع حمادى

السبت 20/فبراير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شاب مصرعه و أصيب آخر، اليوم السبت، في حادث تصادم بين دراجة هوائية و سيارة نقل ثقيل، أمام مدخل قرية بركة بمركز نجع حمادي شمال قنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد مصرع شاب و إصاب آخر في حادث تصادم بمدخل قرية بركة.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى اسعاف، و تبين مصرع صابر عبدالعاطي محمود ٢٧ عاما، و إصابة مرزوق عاطف محمد ٢٢ عاما بكدمات و جروح متفرقة.


ونقلت جثة المتوفى إلى المشرحة لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، و المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لتلقي العلاج اللازم.


وتحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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