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تعليم

روتاري هليوبوليس مصر الجديدة يقدم تبرعات لصالح أطفال مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بعين شمس

السبت 20/فبراير/2021 - 03:37 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قام وفد من نادى روتارى هليوبوليس مصر الجديدة بزيارة مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس  وتقديم تبرعات لصالح اطفال مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس (اختبار الفرز العصبى لأول مرة فى مصر) 

وذلك في إطار دعم ومساندة المجتمع المدنى لجهود جامعة عين شمس في خدمة المجتمع تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، وبحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ،حيث صرحت بذلك الدكتورة هويدا الجبالى عميد الكلية .

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واضافت أن الزيارة التى تمت يوم الخميس الموافق ١٨ /٢ /٢٠٢١ شارك فيها المهندس محمد البدوي رئيس روتاري مصر الجديده والدكتورة داليا فكري عضو مجلس إدارة يوجو مصر للتجارة .

وبمشاركة وحضور الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و ا. دأحمد الكحكي مدير مركز رعايه ذوي الاحتياجات الخاصة و د .منال عمر المدرس بقسم الدراسات الطبيه للأطفال بالكلية ود.حسام مهدي أمين الكلية.
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