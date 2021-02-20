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تعليم

لا نية للتأجيل والامتحانات في موعدها.. كواليس من داخل اجتماع الأعلى للجامعات

السبت 20/فبراير/2021 - 01:05 م
الدراسة بالجامعات
الدراسة بالجامعات
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نهلة الشربيني

ينعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الشهري، حاليا بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.


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وأكد مصدر مسئول بوزاررة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما يتم تناوله خلال الاجتماع المنعقد الآن هو مناقشة تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، والاطلاع على مستجدات البنية التحتية fالجامعات، مشيرا إلى أنه لن يتم صدور أي قرارات تخص تأجيل الامتحانات بينما يتم تناول الإجراءات الاحترازية المتبعة.


 

وقال المصدر، لموقع "صدى البلد"، إنه يتم الاطلاع على آلية الاعتذار عن الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء فترة الامتحانات والتي سبق وأن تم الإعلان عنها إضافة إلى الإجراءات الاحترازية في فترة الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعة والمدن الجامعية، كما سيتم تحديد موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية.


 

وأضاف: "يتم إجراء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، والتي على أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني".

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