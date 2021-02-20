وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسى سيتم استكماله يوم السبت ٢٧ فبراير وسيتم استكمال الامتحانات المؤجلة وسط إجراءات احترازية مشددة من كورونا.

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أضاف "عبد الغفار" في خلال من مؤتمر صحفي لوضع جامعة حلوان، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، أن الجامعة على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق حيث أن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.





‏وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ‏أن الوزارة انهت كافة استعداداتها لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري





‏وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ‏الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب





‏واضاف وزير التعليم العالي انه لا داعي للقلق ‏حيث ان ‏الوزارة كانت قد ‏مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا





‏وقال وزير التعليم العالي اطمئن جميع أبنائي الطلبة والطالبات ‏بأن الجامعات جاهزة لاستقبلهم لأداء الامتحانات وعودة الدراسة من جديد بدون أي مشاكل ، ‏مشيرا إلى أن الهدف هو إتمام العام الدراسي بشكل طبيعي حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب





‏وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب بانتظار ‏القرارات التي سيتم إعلانها في بيان رسمي بعد أنتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد الأن للإجابة على كافة الاستفسارات التي تشغل طلاب الجامعات





ويعقد المجلس الأعلى للجامعات ، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.





ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.







