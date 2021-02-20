ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

السبت 20/فبراير/2021 - 11:38 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
كريم ناصر - اسلام خالد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسى سيتم استكماله يوم السبت ٢٧ فبراير وسيتم استكمال الامتحانات المؤجلة وسط إجراءات احترازية مشددة من كورونا.

اقرأ أيضا:

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل


أضاف "عبد الغفار" في خلال من مؤتمر صحفي  لوضع جامعة حلوان، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، أن الجامعة على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق حيث أن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.


‏وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ‏أن الوزارة انهت كافة استعداداتها لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري


‏وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ‏الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة امتحانات طلاب الجامعات حيث سيتم مراعاة التباعد والتعقيم لجميع الطلاب


‏واضاف وزير التعليم العالي انه لا داعي للقلق ‏حيث ان ‏الوزارة كانت قد ‏مرت بنفس الظروف في نهاية العام الدراسي الماضي ونجحت في إتمام الامتحانات والتقييمات على اكمل وجه لطلاب الجامعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت في حماية الطلاب من كورونا


‏وقال وزير التعليم العالي اطمئن جميع أبنائي الطلبة والطالبات ‏بأن الجامعات جاهزة لاستقبلهم لأداء الامتحانات وعودة الدراسة من جديد بدون أي مشاكل ، ‏مشيرا إلى أن الهدف هو إتمام العام الدراسي بشكل طبيعي حفاظا على مستقبل أبنائنا الطلاب


‏وناشد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب بانتظار ‏القرارات التي سيتم إعلانها في بيان رسمي بعد أنتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد الأن للإجابة على كافة الاستفسارات التي تشغل طلاب الجامعات


ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري، السبت 20 فبراير، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.

ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبل

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

بعد التأجيل... آثار القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 27 فبراير... ومحمود علم الدين يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

تنتهى في 19 مارس .. تجارة حلوان تعلن عن الجداول الجديدة لامتحانات الترم الأول

للارتقاء بالخدمة الصحية.. توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا

بعد قرارات الحكومة.. نائب رئيس جامعة حلوان يحسم الجدل حول الامتحانات.. وإعلان الجداول على مواقع الكليات بعد التعديل.. وكلية التجارة تؤكد إقامة الامتحانات وتعلن الجدول

ترشيحاتنا

ثمن صفقة.. إسرائيل توافق سرا على شراء مئات الآلاف من لقاحات كورونا لسوريا

مات مقهورا من قلة الشغل.. لميس سلامة تنعى مهندس صوت سابق بقناة المحور

أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور