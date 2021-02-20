قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات ، الآن اجتماعه الشهري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.





من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أنهت جميع استعداداتها لعودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الجامعات المصرية اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري.





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وأضاف "عبد الغفار"، في مؤتمر صحفي لوضع جامعة حلوان، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، أن الجامعة على أتم استعداد لتنفيذ الامتحانات، كما بعث رسالة طمأنة لأولياء الأمور والطلاب فيما يخص الوقاية من كورونا والعملية التعليمية تسير على قدم وساق، حيث إن الهدف الأول هو الحرص على سلامة الطلاب.



ويجري اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.