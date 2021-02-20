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تعليم

إلكترونيًا بلجان.. مديرية التربية والتعليم بسوهاج تُعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

السبت 20/فبراير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أعلن ماهر عبد الخالق، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عن تلقي جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بشكل رسمي.

وأوضح "عبدالخالق" أنه جاري اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات في مواعيدها النهائية التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس من العام الجاري، ومن المُقرر أن تُعقد إلكترونيًا بالمدرسة في لجان مُراقبة ومُؤمنة حسب الجدول المرفق.


وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن اللجان سيتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري حتى الانتهاء من الامتحانات المُقررة، ويأتي ذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وحفاظًا على منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين صفوفهم.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:

السبت 27 فبراير 2021: اللغة العربية 90 دقيقة – الأحياء 45 دقيقة، الإثنين 1 مارس 2021: اللغة الأجنبية الأولى 75 دقيقة – الجغرافيا 45 دقيقة، الأربعاء 3 مارس 2021: الرياضيات 90 دقيقة – اللغة الأجنبية الثانية 45 دقيقة، السبت 6 مارس 2021: الفلسفة 45 دقيقة – الفيزياء 45 دقيقة، الاثنين 8 مارس 2021: التاريخ 45 دقيقة – الكيمياء 45 دقيقة.

وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فهو كالتالي:

الأحد 28 فبراير 2021: اللغة العربية 90 دقيقة – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 90 دقيقة، الثلاثاء 2 مارس 2021: الأحياء 60 دقيقة – الفلسفة والمنطق 60 دقيقة، الخميس 4 مارس 2021: اللغة الأجنبية الثانية 60 دقيقة – علم النفس والاجتماع 60 دقيقة، الأحد 7 مارس 2021: الفيزياء 60 دقيقة – التاريخ 60 دقيقة، الثلاثاء 9 مارس 2021: اللغة الأجنبية الأولى 90 دقيقة – الكيمياء 60 دقيقة، الخميس 11 مارس 2021: التطبيقات الرياضية 75 دقيقة – الجغرافيا 60 دقيقة.
إلكترونيًا بلجان.. مديرية التربية والتعليم بسوهاج تُعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
إلكترونيًا بلجان.. مديرية التربية والتعليم بسوهاج تُعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
إلكترونيًا بلجان.. مديرية التربية والتعليم بسوهاج تُعلن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
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