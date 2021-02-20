قبل السفر للسنغال.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة تونجيث

أعلن البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.





وضمت قائمة الفريق:





حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.





خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.





خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.





خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.





وخاض الفريق مرانه اليوم، السبت، على ملعب النادي في ميت عقبة قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السنغال على متن طائرة خاصة مساء اليوم.