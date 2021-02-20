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محافظات

وضعته على الطعام بالخطأ.. إصابة طالبة بتسمم تناولت «سم فئران» بالمنصورة

السبت 20/فبراير/2021 - 04:28 م
اصابة طالبة
اصابة طالبة
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همت الحسينى
أصيبت طالبة بتسمم وإعياء شديد نتيجة تناولها سم فئران وضعته على الطعام بدلا من التوابل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود إشارة  لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة العام القديم بوصول منى م .ح .ف 15 عامًا طالبة ومقيمة شارع " محمد فتحي " دائرة القسم مصابة بحالة إعياء (إدعاء تناول مادة سامة).
 
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والدها  46 عاما عامل ومقيم بذات العنوان قرر بأنه حال قيام كريمته بإعداد الطعام بمطبخ منزله قامت بوضع مادة سامة" "سم فنران" على بعض الطعام بطريق الخطأ ظناً منها أنها توابل وقامت بتناوله مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك . 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٧٤١/ ٢٠٢١ إداري قسم شرطة أول المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات . 
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