ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة أبوظبي تستعرض فرص الاستثمار في جزر المالديف

السبت 20/فبراير/2021 - 10:01 م
اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات
Advertisements
قسم الاقتصاد
نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع سفارة جزر المالديف لدى الدولة؛ ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في جزر المالديف، بمشاركة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وإبراهيم أمير وزير المالية في جزر المالديف، وأحمد خليل وزير الدولة للشؤون الخارجية في جزر المالديف، وأمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة، إضافة إلى نخبة من المسؤولين من جزر المالديف.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الرسمية " وام" أن الندوة شهدت استعراضًا لمجموعة من المعلومات الوافية للمستثمرين الإماراتيين حول فرص الاستثمار المحتملة في جزر المالديف، علاوةً على تغطية مجموعة من الموضوعات الرئيسية التي شملت فرص الاستثمار في القطاع السياحي والمصائد السمكية، وتربية الأحياء البحرية والزراعة وغيرها.

اقرأ أيضا:
وأبدى محمد هلال المهيري في كلمته الترحيبية التي ألقاها في الندوة؛ تطلعه إلى مواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستويات كافة بين دولة الإمارات وجزر المالديف، من خلال التركيز على تطوير الشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت إلى أن دولة الإمارات وجزر المالديف يتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على روابط من الصداقة، والرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية، بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وقال : بدورنا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فإننا لن ندخر جهدًا في سبيل تسهيل أعمالكم على امتداد المنظومة الاستثمارية في الإمارة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبما يخلق للبلدين الصديقين مرحلة جديدة من التعاون، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، ويرتقي بها إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق.

و أشار إبراهيم أمير، وزير المالية في جزر المالديف، إلى أن جائحة كوفيد -19 كان لها التأثير السلبي الكبير على الاقتصاد ومسار التنمية في جزر المالديف، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع الأصدقاء في دولة الإمارات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي عبر عقد الشراكات الفاعلة ذات المصلحة المتبادلة.

وذكر أحمد خليل وزير الدولة للشؤون الخارجية في جزر المالديف لدولة الإمارات نجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، كأول دولة عربية والخامسة على مستوى العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، معربا عن خالص تقديره لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي على مشاركتها في استضافة هذه الندوة الاستثمارية، بالتعاون مع سفارة جزر المالديف لدى الدولة، والتي تمثل فرصة حقيقية لصياغة برنامج اقتصادي مشترك للفرص المتاحة في جزر المالديف.

وعبرت أمينة شيينه سفيرة جمهورية المالديف لدى الدولة عن سعادتها لهذا التعاون المثمر مع غرفة أبوظبي لعقد هذه الندوة، من أجل تقديم نظرة شاملة ومعمقة عن الآفاق الاقتصادية في المالديف، وبما يسهم في تمهيد الطريق للتعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين جزر المالديف ودولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. غرفة أبوظبي التجارية تبحث فرص التعاون الاستثماري مع كازاخستان

اقتصاد الإمارات.. غرفة تجارة وصناعة الشارقة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة الشارقة

اقتصاد الإمارات.. غرفة الشارقة تبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ولاية كارناتاكا الهندية

اقتصاد الإمارات.. الشارقة تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع المالديف

اقتصاد الإمارات.. غرفة الشارقة تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع ماليزيا

اقتصاد الإمارات|غرفة الشارقة تطلق أول مجلس عمل برتغالي على مستوى الإمارة

ترشيحاتنا

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى بعد الـ3 أسابيع.. الأعلى للجامعات يحسم الجدل.. فيديو

وزير التعليم : مانقدرش نعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دلوقتي .. ونتابع تطورات كورونا مع وزيرة الصحة

حكم الحلف بالمصحف .. وكفارة اليمين بالترتيب

لن يمارس المهنة.. تامر أمين أمام تحقيق نقابة الإعلاميين: مكنش قصدي.. وأعترف بالمخالفة

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

بعد قرارات الأعلى للجامعات.. عميد حقوق عين شمس يكشف خطة الكلية للترم الثاني

تغيير طاقم تحكيم مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟

ملابس لؤلؤ تفصيل.. إطلالات مثيرة لـ مي عمر