مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بكفر شكر

لقى شخصان مصرعهما واصيب اثنان آخران من اسرة واحدة فى حادث تصادم بطريق بنها - المنصورة أمام قرية كفر عامر ورضوان بنطاق مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين، وتم نقلهم للمستشفي.





وبالفخص تبين وقوع حادث بالاتجاه القادم من كفر شكر اتجاه بنها أمام قرية كفر عامر ورضوان بين سيارة نصف نقل مع دراجة نارية وأسفر الحادث عن مصرع كل من "مالك ا م " و "رودينا ا م "، واصابة كل من "أحمد م ع " 30 سنة غيبوبة، و"سمر ع ب" 28 سنة مصابة بكدمات وسحجات وجميعهم من أسرة واحدة وتم نقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي كما تم نقل الجثتين إلى مستشفي بنها التعليمي.





من ناحية اخرى أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه اسفل عجلات القطار أثناء عبوره كوبري السكة الحديد بعد ندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بمصرع شاب أسفل عجلات القطار ببطا التابعة لمركز بنها.





وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها أن المجني عليه يدعى "أحمد ف. أ" 21 سنة مبلط سيراميك حال قيامه بالعبور على كوبري السكة الحديد وغير المخصص لعبور المشاة صدمه قطار القاهرة – الاسكندرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.





فيما كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمدير أمن القليوبية في واقعة انتحار متهم من مبنى محكمة الخانكة قبيل عرضه على النيابة أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عاما أثناء إقامتها معه بعد انفصاله عن والدتها وتزوجت الأم وتركت المنزل واكتشفت خالة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض عليه وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من المحكمة فلقى مصرعه في الحال.