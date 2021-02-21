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اقتصاد

البنك المركزي: ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية تتراجع لـ 653.53 مليار جنيه خلال سبتمبر 2020

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:09 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تراجعت ودائع عملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة الأجنبية إلى 653.53 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 663.7 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 665.1 مليار جنيه في يوليو 2020.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع القطاع العام لـ 30.6 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 32 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 32.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

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وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية لنحو 161.621 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 166.9 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 166.213 مليار جنيه في يوليو 2020.

وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 452.31 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 457.33 مليار جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ 459.21مليار جنيه في يوليو 2020.

وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 9.03 مليار جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 7.52 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 7.212 مليار جنيه في يوليو 2020.


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