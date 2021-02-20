عمر مرموش يسجل في فوز سانت باولي على دارمشتات بالدرجة الثانية الألماني





ويأمل مرموش في مواصلة التألق من أجل أن ينضم للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو والتي ستقام في الصيف المقبل.





وسجل عمر مرموش الهدف الثاني في فوز فريقه (3 – 2)، في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 22.





ولعب مرموش في المباراة حتى الدقيقة 87، وسجل هدفه عند الدقيقة 62.





وارتفع رصيد سانت باولي إلى 28 نقطة وبات في المركز 11، بجدول ترتيب الدرجة الثانية الألماني.





ويلعب مرموش مع سانت باولي على سبيل الإعارة قادما من فولفسبورج في الانتقالات الشتوية الماضية.

نجح عمر مرموش لاعب سانت باولي في التسجيل خلال فوز فريقه على دارمشتات، مساء اليوم السبت، في المواجهة التي أقيمت ضمن الدرجة الثانية من الدوري الألماني.