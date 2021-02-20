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محافظات

عقب الطقس السيئ.. عودة الحياة بشوارع وميادين العريش

السبت 20/فبراير/2021 - 07:22 م
صدى البلد
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احمد صالح

تفقد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء (بعد ظهر اليوم) بجولة تفقدية فى شوارع : الجيش والساحة وجسر الوادى وبعض المناطق ومرافق الخدمات بالعريش، وذلك لمتابعة السيولة المرورية بها وتيسير حركة المواطنين والسيارات بعد ازالة الآثار الناتجة عن الظروف الجوية خلال الأيام الماضية، والاطمئنان  كذلك على عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها عقب الظروف الجوية المتقلبة التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.. حيث قام واطمأن على تيسير حركة المرور فى المدينة .. وشددا على استمرار متابعة الظروف الجوية وازالة آثارها السلبية أولا بأول، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة فى نقل المخلفات والقمامة بانتظام .

كما تفقد اللواء شوشه، وبرفقته، المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء عمليات التطوير الجارية بمدينة العريش ضمن مشروع التطوير الذى تم افتتاح مرحلته الأولى فى أكتوبر الماضى .


وأكد المحافظ على الانتهاء من كافة المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة تيسيرا للحركة فى العاصمة .. مع الزام المقاولين باعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال .. مشددا على انتهاء كافة الأعمال المرتبطة بالتطوير والرصف وربط الشوارع بالطرق والمحاور الرئيسية وكذا الانتهاء من تركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية ، واتخاذ الاجراءات الاحترازية بين العاملين فى جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا .


وقد اطمأن المحافظ على توافر كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية وسلع استهلاكية فى الأسواق ، واستمرار المخابز وكافة المرافق الخدمية فى العمل بانتظام لتوفير الاحتياجات .. مشددا على استمرار متابعة الظروف الجوية وازالة آثارها السلبية أولا بأول ، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة فى نقل المخلفات والقمامة بانتظام .

من جانبه .. أعلن المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء ، على انتظام وسرعة العمل فى مشروع تطوير العريش للانتهاء منه فى المواعيد المحددة وطبقا للمخطط له .. حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع التى تضمنت تطوير عدد 5 ميادين وربطها بالمحاور والشوارع المرتبطة بها ، وجارى استكمال باقى مراحل المشروع التى تتضمن : تطوير المدخل الغربى للمدينة وشارع الفاتح ليصبح الواجهة المشرفة لمدخل مدينة العريش ، وتطوير وانشاء كورنيش العريش ليشمل : انشاء كورنيش كامل وممشى سياحى وأعمال انارة كاملة وأماكن انتظار وأماكن الخدمة من كافيتريات وبرجولات وحمامات ليكون متنفس طبيعي، ومزار سياحي لأهالى سيناء والزائرين .

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