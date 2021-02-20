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أخبار العالم

شاهد.. ولي العهد البريطاني يزور والده في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

السبت 20/فبراير/2021 - 07:33 م
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
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محمد عثمان
توجه ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، اليوم السبت، إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة لندن، للإطمئنان على والده، الأمير فيليب، الذي نُقل إلى المستشفى قبل أيام بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأمير تشارلز بدا حزينًا لدى ظهوره أمام الكاميرات وهو متوجه إلى المستشفى، لافتة إلى أن عيونه كانت محتقنة بالدموع في إشارة إلى الأرق الذي يتعرض له.

وأمضى الأمير البريطاني فيليب دوق إدنبره، البالغ من العمر 99 عاما ثالث ليلة في مستشفى وسط لندن بعد نقله إليه كـ"إجراء احترازي" حسب قصر بكنغهام.

ونقل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، إلى مستشفى الملك إدوارد الثامن الخاص مساء الثلاثاء، وأعلن قصر بكنجهام أن هذا الإجراء جاء بنصيحة من طبيبه، بعد أن شعر الأمير المسن بوعكة صحية.

وأكد القصر، أنه من المتوقع أن يبقى الأمير فيليب في المستشفى لعدة أيام، بهدف "المراقبة والاستراحة"، موضحًا أن نقل الأمير إلى المستشفى لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.
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