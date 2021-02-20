سيدات مصر كنوز.. نواب: حالة غضب في الصعيد من الإهانة وننتظر الحساب

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على إهانة الصعيد في أحد المنابر الإعلامية، إن الرئيس السيسي يتحدث دوما على ضرورة توفير الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية .





وأضاف طارق رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة تبني دولة جديدة في كافة المحافظات وفي مختلف القطاعات خاصة في الصعيد، مضيفا:" نرفض الإهانة للصعيد".





واستطرد،:" اتمنى من يتحدث عن الصعيد يعرف قيمة الصعيد في البداية، و ننتظر اتخاذ إجراءات من المجلس الأعلى للإعلام تجاه كل من أساء للصعيد وبناته، وغير مسموح إهانة الصعايدة".





ومن جانبه قال النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ، إنه هناك حالة من الغضب والاستياء من تصريحات إهانة الصعيد والصعايدة ".









وقالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب، إن من يهين الصعايدة غير مصري، وهذا أمر غير مسموح به وعظيمات مصر من الصعايدة وملكات مصر كانوا من الصعيد وذلك على مر التاريخ .



