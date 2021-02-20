رئيس التنظيم والإدارة: قاعدة بيانات إلكترونية لـ 2.7 مليون موظف حكومي بالدولة..فيديو

قال صالح الشيخ رئس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، إن هناك تدريبا عاما لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذي يصل عددهم إلى الملايين كل عام ، متابعًا أنه يتم تدريب 40 ألفا من موظفى الجهات الإدارية المنتقلة للعاصمة الإدارية .

وأوضح صالح الشيخ ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامى محمد شردى، أنه حتى الآن مستهدف تدريب كل الأعداد التي وصلت من الجهات المختلفة ، موضحًا أنه بدأ الأمر بعقد لقاء مع أساتذة فى علم الإجتماع لتحديد أهم السمات التى يجب أن تتوافر فى الموظف المصري والتى كانت أولهم الانضباط وأخرهم الرغبة فى التعلم الذاتى .

وتابع صالح الشيخ ، أن خبراء علم النفس أكدوا على حتمية أن يتعلم الموظف اللغة العربية والإنجليزية ودراية بالاستخدام الجيد للحاسب الآلى وبناء على ذلك تم تقسيم القدرات من خلال منظومة مميكنة لا يوجد تدخل بشرى بها.

وأضاف صالح الشيخ ، أن هذه المنظومة تحدد نقاط عجز الموظفين ونقاط قوتهم وبناء على ذلك يتم تحديد ماهية البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف ، لافتًا إلى إنه يتم تصوير كل الموظفين فى الوزرات والهيئات والمحافظات وكل الجهات بصورة حديثة ويتم نقله إلى ملف إلكترونى لكل موظف يشمل كل التفاصيل عنه ، كاشفًا عن أن قاعدة البيانات الآن تضم 2 مليون و722 ألفا من العاملين فى القطاع الحكومى.