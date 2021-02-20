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تعليم

وزير التعليم : هناك مافيا تتربح من الدروس الخصوصية .. ولابد أن نحاربها بالتطوير

السبت 20/فبراير/2021 - 09:38 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الدروس الخصوصية ظاهرة لم تكن موجودة في مصر "على ايامنا ".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج جروب الماميز عى قناة مدرستنا : ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر توحشت ، وأصبح لها مافيا كبيرة تتعامل معها على انها بيزنس كبير بيكسب ملايين على حساب المصريين وآن الآوان ان يتم محاربة هذا الوضع الخاطئ بالتطوير.

وأوضح وزير التربية والتعليم : مشكلتنا اننا خايفين من التغيير  ، ولابد ان نؤمن كلنا بأهمية التكاتف من اجل التطوير والتغيير للقضاء على الظواهر التي تهدم فكرة التعليم.

وأشار وزير التربية والتعليم : أن المدرسة ليست هي وحدها المسئولة عن تعليم وتربية الطلاب ولكن كل البيئة المحيطة سواء الاسرة والجيران والاصدقاء والمعلم وكل الاطراف مسئولة عن تربية انسان سوي وناجح ومتعلم.

وقال : نعمل على التعليم العالي حاليا على اعادة النظر في مناهج كليات التربية لتخريج معلم مؤهل فعلا للعمل في مهنة التدريس . 
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