وزير التعليم : هناك مافيا تتربح من الدروس الخصوصية .. ولابد أن نحاربها بالتطوير





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال برنامج جروب الماميز عى قناة مدرستنا : ظاهرة الدروس الخصوصية في مصر توحشت ، وأصبح لها مافيا كبيرة تتعامل معها على انها بيزنس كبير بيكسب ملايين على حساب المصريين وآن الآوان ان يتم محاربة هذا الوضع الخاطئ بالتطوير.





وأوضح وزير التربية والتعليم : مشكلتنا اننا خايفين من التغيير ، ولابد ان نؤمن كلنا بأهمية التكاتف من اجل التطوير والتغيير للقضاء على الظواهر التي تهدم فكرة التعليم.





وأشار وزير التربية والتعليم : أن المدرسة ليست هي وحدها المسئولة عن تعليم وتربية الطلاب ولكن كل البيئة المحيطة سواء الاسرة والجيران والاصدقاء والمعلم وكل الاطراف مسئولة عن تربية انسان سوي وناجح ومتعلم.





وقال : نعمل على التعليم العالي حاليا على اعادة النظر في مناهج كليات التربية لتخريج معلم مؤهل فعلا للعمل في مهنة التدريس .

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن الدروس الخصوصية ظاهرة لم تكن موجودة في مصر "على ايامنا ".