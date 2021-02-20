ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشروع بحر البقر يوفر مياهًا لزراعة 450 ألف فدان بسيناء .. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 10:05 م
محطة بحر البقر
محطة بحر البقر
Advertisements
أسامة علي
قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، إن مشروع بحر البقر من المشروعات الضخمة التى تنشئها الدولة لنقل حوالي 5.6 مليون متر مكعب يوميا شرق قناة السويس.

أوضح عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، سيتم نقل المياه من خلال محطتي رفع، تم تنفيذ المحطة الأولى بنسبة 90% والمحطة الثانية بنسبة 50%.

وأشار رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، أن المشروع سيساهم فى زراعة 450 ألف فدان شرق قناة السويس بسيناء، لافتا إلى أن وزارة الرى قامت بـ 50% من إجمالى المشروع.


وكانت الدكتورة هالة السعيد قالت إن وزارة التخطيط حريصة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث الري لـ صدى البلد: جار العمل في مشروع مصرف بحر البقر لمعالجة 5 ملايين متر مكعب يوميا

إنجازات وزارة الري في 2020.. تبطين الترع مشروع قومي ومحطات معالجة المياه الأبرز

التعاون الدولي 2020| تمويلات تنموية بـ 754.4 مليون دولار لمشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء

وزيرة التخطيط تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

ترشيحاتنا

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

إلغاء ترخيص مزاولة المهنة ليس كافيًا.. رد ساخن من البرلمان بعد منع تامر أمين من الظهور

الحضري في نادي الذيد الإماراتي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

مكنتش هقدر أسيبه لو مكنش اتحسن .. لميس الحديدي تكشف الحالة الصحية لـ عمرو أديب

Advertisements

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

خاص | سيبوني في حالي.. حسام عاشور يكشف حقيقة رحيله عن الاتحاد السكندري

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات سميرة سعيد تكشف عن أنوثتها..شاهد

أدلة جديدة .. هل فيروس كورونا يعيش على الأسطح ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزنجبيل لمدة شهر؟