مشروع بحر البقر يوفر مياهًا لزراعة 450 ألف فدان بسيناء .. فيديو





أوضح عاشور خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، سيتم نقل المياه من خلال محطتي رفع، تم تنفيذ المحطة الأولى بنسبة 90% والمحطة الثانية بنسبة 50%.





وأشار رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، أن المشروع سيساهم فى زراعة 450 ألف فدان شرق قناة السويس بسيناء، لافتا إلى أن وزارة الرى قامت بـ 50% من إجمالى المشروع.









وكانت الدكتورة هالة السعيد قالت إن وزارة التخطيط حريصة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.





قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف بوزارة الري، إن مشروع بحر البقر من المشروعات الضخمة التى تنشئها الدولة لنقل حوالي 5.6 مليون متر مكعب يوميا شرق قناة السويس.