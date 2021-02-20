خبير اقتصادي: فيروس كورونا مستمر لأواخر 2023.. فيديو

أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن التضخم هو الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات على مدار سنة مالية، موضحًا أن طبع الأموال جاء بشكل كبير ولم يتم تحريكها ولم يتم صرفها، متابعًا "العالم ينتظر انتهاء كورونا لصرف الأموال"، والتضخم سيظهر بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري عليه أن ينتظر فترة في صرف الأموال، وإن فيروس كورونا مستمر لأواخر عام 2023، ولن يكون هناك عودة للحياة الاقتصادية لطبيعتها قبل هذا الوقت.

وأشار إلى أن مصر تطبع أموالا كثيرة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذه الأموال لم يتحصل عليها الشعب نقديًا، حيث إن هذه الأموال تم صرفها على المشروعات القومية وبنية تحتية وتطوير الصحة والعشوائيات.