انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق في مخزن سلسلة محلات شهيرة بالتجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة مكان حريق نشب داخل مخزن تابع لسلسلة محلات شهيرة في التجمع الخامس واخذ عينات منه لبيان اسباب اندلاعه وهل هنك شبهة جنائية من عدمه.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة للوقوف على حقيقتها.





وكان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مخزن تابع لسلسلة محلات شهيرة في التجمع الخامس.





وكانت غرفة عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مخزن تابع لأحد المحلات الشهيرة، جنوب الاكاديمية، بدائرة قسم التجمع الخامس.





وجرى الدفع بـ٤ سيارات إطفاء وخزان ٥٠ طنًّا إلي مكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب في بدروم المبنى، وتمكنت القوات من السيطرة عليه، ومنع امتداد النيران للادوار الأخرى.





وتبين من المعاينة التي أجراها المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم التجمع الخامس تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أن الحريق شب في بدروم المتجر الشهير، دون وقوع اصابات.





وباستجواب مدير الفرع؛ أفاد باندلاع الحريق فى المخزن الخاص بالمواد البلاستيكية التي يعلوها الاسلاك الكهربائية بسقف المخزن.





وتحرر محضر بالواقعة، وجار اخطار النيابة العامة للتحقيق.



