محمد مهران لـ صدى البلد: هذا دليل نجاح مى عمر في لؤلؤ

قال محمد مهران لـ"صدى البلد" إن مى عمر قدمت البطولة الأولى لها بشكل جيد جدا من خلال مسلسل "لؤلؤ"، لافتا إلى أن النجاح الكبير الذي حققه العمل خير دليل على تجربتها.





وأشار محمد مهران إلى أن المسلسل تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي طوال فترة عرضه، ووصل للشارع والجمهور أحبه.





وكان محمد مهران رد على انتقاد بعض الجمهور للثراء الفاحش والسريع لشخصية لؤلؤ في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم.





وقال لـ صدى البلد، إن ما حدث مع لؤلؤ ليس غريبا، فهناك عدد من المغنيين الشعبيين لديهم أموال مبالغ فيها، لافتا إلى أنه تواجد في أحد الحفلات المهمة ووجد بها مطرب شعبي وتاريخه ليس سوى أغنية واحدة، وسط تواجد من كبار النجوم.



