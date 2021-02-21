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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بسبب مقطورة قصب في الأقصر.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:49 ص
بسبب مقطورة قصب..مصرع
بسبب مقطورة قصب..مصرع ٣ وإصابة ٥ بجنوب الأقصر
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شمس يونس
تسببت مقطورة محملة بمحصول القصب بقرية الفارسية مركز اسنا جنوب الاقصر فى مصرع ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين عقب تصادم سيارتهم بها .

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، باصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ع 4151"، بمقطورة محملة بمحصول القصب كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمركز قروي النجوع بإسنا.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والتنفيذية الى موقع الحادث وتبين انه أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وأصيب فى الحادث 5 آخرون تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقى العلاج اللازم، والمتوفين إلى مشرحة إسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.
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