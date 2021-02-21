مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بسبب مقطورة قصب في الأقصر.. صور

تسببت مقطورة محملة بمحصول القصب بقرية الفارسية مركز اسنا جنوب الاقصر فى مصرع ثلاثة اشخاص وإصابة خمسة آخرين عقب تصادم سيارتهم بها .





تلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، باصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ع 4151"، بمقطورة محملة بمحصول القصب كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمركز قروي النجوع بإسنا.





وعلى الفور انتقلت الاجهزة الأمنية والتنفيذية الى موقع الحادث وتبين انه أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وأصيب فى الحادث 5 آخرون تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح متفرقة.



