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أخبار العالم

هجوم مفاجئ لداعش على ميليشيات إيرانية.. ورد روسي قاتل

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:47 ص
عناصر داعش -أرشيفية
عناصر داعش -أرشيفية
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محمد علي
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقع مقره في بريطانيا، أن نشاط داعش عاد للواجهة مرة أخرى خلال الساعات الماضية، حيث شن هجومًا قويًا في سوريا.

وذكر المرصد أن هجوم داعش المفاجئ جاء على ميليشيات موالية لإيران قرب حمص .

هاجم عناصر التنظيم الإرهابي نقاطا للميليشيات الموالية لإيران وقوات من الحكومة السورية  في محيط منطقة حقل آرك النفطي ضمن بادية حمص الشرقية.

و دارت اشتباكات بين الطرفين على إثرها وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

قبل ذلك، أشار أمس المرصد السوري، إلى أن عناصر التنظيم شنوا هجومًا على نقطة حراسة لمليشيا حرس القرى التابعة لـلحرس الثوري الإيراني، على شاطئ نهر الفرات في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح آخرين من جنسيات سورية.


وشن داعش هجومًا أمس أدى لمقتل 4 عناصر وإصابة اثنين آخرين من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها  التنظيم بسيارتهم قرب قرية وضحة التابعة  لبلدة مسكنة بريف حلب الشرقي.

ويظهر إن الهجمات الخاطفة لداعش اليوم جاءت ردًا على هجوم   القوات الجوية الروسية التي قامت بغارات خلفت قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

وجاءت هجمات القوات الروسية استهدافًا لمواقع التنظيم بسبب عمله من جديد وتجدد نشاطاته.

ووفق المرضد، فقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية  من 24 مارس 2019 وحتى الآن145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداد.

بالمقابل قتل  754 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والمعارك معه.

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