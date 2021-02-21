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فن

شاهد .. ريا أبي راشد تتغزل في دبي بأحدث ظهور لها

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 


وظهرت ريا ابي راشد في الصور بدبي ، بفستان أسود في أبيض، أبرز رشاقتها ، وشعرها المسندل علي الاكتاف. 


وعلقت علي الصور قائلة: " قد يبدو أنني في إجازة ولكن نسيم دبي يفعل ذلك كنت أصور حلقة ". 


وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010  بتقديم برنامج المواهب الشهير "أرابز جوت تالنت" إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص "سكووب"، الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.


وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.


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