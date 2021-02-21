بعد إساءته للصعايدة.. هل يحق لتامر أمين التظلم على قرار إيقافه؟| القانون يجيب

مازال الهجوم مستمرًا على الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة ضد أهالي الصعيد والريف، والتي قال فيها نصا: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».
لم يكن يعلم تامر أمين أن هذه التصريحات التي أساء فيها لأهالي الصعيد والريف ستكون بمثابة كتابة نهاية لظهوره في وسائل الإعلام بعد مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي .
سرعان ما جاء الرد سريعًا من نقابة الإعلاميين ، بعد إصدارها بيانا أمس أكدت فيه انتهاء التحقيقات أمس السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:
١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة
٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي
٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع
وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.
إلغاء ترخيص مزاولة المهنة
وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.
وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي تامر أمين لا يستطيع الظهور نهائيا على أي قناة فضائية، فهو ممنوع من الظهور وفقًا لقرار النقابة اليوم بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.
وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أنه وفقًا للقانون، يستطيع من تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، الحصول على تصريح آخر، لكن بعد معرفة رأي لجنة القيد، وانتهاء الأسباب التي أدت لإلغاء تصريح مزاولة المهنة له.
ووفقا لنص قانون نقابة الإعلاميين يحق للإعلامي تامر أمين التظلم من قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
وطبقا لنص المادة 81 من قانون نقابة الإعلاميين يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس تأديب استئنافي يتكون من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة وعضوين احتياطيين لهما سنويا بناء عل ترشيح مجلس الإدارة، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافي لأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
التظلم خلال 30 يوم من صدور القرار
ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوو الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي.
كما نصت المادة 83 من قانون نقابة الإعلاميين على أنه يترتب على منع الإعلامي مؤقتا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية.
ولا يجوز للإعلامي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول.
المخالفات المرتكبة قبل التوقف أو المنع من ممارسة النشاط
ونصت المادة 84 على أنه لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.
العقوبات التأديبية لعضو النقابة المخالف:
1 ـ الإنذار
2 ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.
3 ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.
4 ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
إجراءات التحقيق مع تامر أمين
وخضع الإعلامي تامر أمين للتحقيق معه من جانب نقابة الإعلاميين طبقا لمواد قانون نقابة الإعلاميين التي تنص على أن كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون، أو اللائحة الداخلية أو يخل بواجبات وآداب وتقاليد مهنته، أو ميثاق الشرف الإعلامي، أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة، أو يرتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها، يُساءل تأديبيًا.
يتولى التحقيق فى المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة، تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية سنويًا، وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة، وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة، وعليها اتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها إليها، ويكون التحقيق كتابة.
ويُشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائي، ويكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة، ويختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويًا بناء على ترشيح مجلس الإدارة، من غير أعضاء مجلس النقابة، وعضو احتياطي له.
و يُحال عضو النقابة بعد انتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.
يخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة، مبينًا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه، ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه، أو أن يوكل عند أحد أعضاء النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر نفسه، أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.
لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود، ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرون سماع شهادتهم.
يفصل مجلس التأديب الابتدائي في الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة، وتعتبر قراراته نافذة، وذلك فيما عدا الجزء المنصوص عليه في البند رقم 4 من المادة 80 من هذا القانون فلا يكون نافذًا إلا بعد صدور قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أو فوات مواعيد التظلم أمامه.
جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببًا في جلسة علنية.
إجراءات جلسات التأديب وتسبيب القرارات:
جلسات مجلس التأديب سرية، وبعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع يصدر القرار من مجلس التأديب مسببًا في جلسة علنية.
يسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص في نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.