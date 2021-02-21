بعد إساءته للصعايدة.. هل يحق لتامر أمين التظلم على قرار إيقافه؟| القانون يجيب

مازال الهجوم مستمرًا على الإعلامي تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة ضد أهالي الصعيد والريف، والتي قال فيها نصا: «الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم، بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات علشان العيال هم اللي يصرفوا على الأب والأم، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات».





لم يكن يعلم تامر أمين أن هذه التصريحات التي أساء فيها لأهالي الصعيد والريف ستكون بمثابة كتابة نهاية لظهوره في وسائل الإعلام بعد مخالفته ل ميثاق الشرف الإعلام ي .





أكدت فيه انتهاء التحقيقات أمس السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي: سرعان ما جاء الرد سريعًا من نقابة الإعلاميين ، بعد إصدارها بيانا أمس





١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة





٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي





٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع





وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.





إلغاء ترخيص مزاولة المهنة





وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.





وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.





ومن جانبه أعلن الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي تامر أمين لا يستطيع الظهور نهائيا على أي قناة فضائية، فهو ممنوع من الظهور وفقًا لقرار النقابة اليوم بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.





وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أنه وفقًا للقانون، يستطيع من تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، الحصول على تصريح آخر، لكن بعد معرفة رأي لجنة القيد، وانتهاء الأسباب التي أدت لإلغاء تصريح مزاولة المهنة له.





ووفقا لنص قانون نقابة الإعلاميين يحق للإعلامي تامر أمين التظلم من قرار إلغاء ترخيص مزاولة المهنة.





وطبقا لنص المادة 81 من قانون نقابة الإعلاميين يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب الابتدائي أمام مجلس تأديب استئنافي يتكون من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وعضوية إعلاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة وعضوين احتياطيين لهما سنويا بناء عل ترشيح مجلس الإدارة، وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافي لأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

التظلم خلال 30 يوم من صدور القرار

ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوو الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال ثلاثين يوما من صدور قرار مجلس التأديب الابتدائي.





كما نصت المادة 83 من قانون نقابة الإعلاميين على أنه يترتب على منع الإعلامي مؤقتا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع، ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أى من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية.

ولا يجوز للإعلامي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة، ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيا من الجدول. اقرأ أيضا| بعد إلغاء ترخيص مزاولة مهنته| تعرف على إجراءات التحقيق مع تامر أمين طبقا للقانون بعد إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين.. ما ميثاق الشرف الإعلامى طبقا للقانون

المخالفات المرتكبة قبل التوقف أو المنع من ممارسة النشاط

ونصت المادة 84 على أنه لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.





العقوبات التأديبية لعضو النقابة المخالف:





1 ـ الإنذار

2 ـ الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3 ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4 ـ شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.





إجراءات التحقيق مع تامر أمين



