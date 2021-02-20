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لن يمارس المهنة.. تامر أمين أمام تحقيق نقابة الإعلاميين: مكنش قصدي.. وأعترف بالمخالفة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:43 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم فتح تحقيق عاجل مع الإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحات "الصعيد"، مشيرا إلى أن التحقيق معه استمر 3 ساعات، وتمت خلاله مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة.

وأضاف طارق سعدة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تامر أمين قال لنا في التحقيق: «مكنش  قصدي.. والتعبير خانني»، ولكن القانون لا يعرف العاطفة.

وتابع طارق سعدة: "مخالفات تامر أمين فجة، و قررنا إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، والإلغاء يعني عدم ممارسة مهنة الإعلام، إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة مجددا".

وأكمل طارق سعدة:"  تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مخالفة المهنة"، مضيفا: "إجابات تامر أمين لم ترتقِ إلى دفوعات قانونية؛ لذلك تم صدور قرار عدم مزاولة المهنة".
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