لن يمارس المهنة.. تامر أمين أمام تحقيق نقابة الإعلاميين: مكنش قصدي.. وأعترف بالمخالفة

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنه تم فتح تحقيق عاجل مع الإعلامي تامر أمين؛ بسبب تصريحات "الصعيد"، مشيرا إلى أن التحقيق معه استمر 3 ساعات، وتمت خلاله مواجهته بكل المخالفات المرتكبة منه، وأقر بالمخالفة.





وأضاف طارق سعدة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تامر أمين قال لنا في التحقيق: «مكنش قصدي.. والتعبير خانني»، ولكن القانون لا يعرف العاطفة.





وتابع طارق سعدة: "مخالفات تامر أمين فجة ، و قررنا إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، والإلغاء يعني عدم ممارسة مهنة الإعلام ، إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة مجددا".





وأكمل طارق سعدة:" تامر أمين لن يمارس مهنة الإعلام طوال فترة إلغاء تصريح مخالفة المهنة"، مضيفا: "إجابات تامر أمين لم ترتقِ إلى دفوعات قانونية؛ لذلك تم صدور قرار عدم مزاولة المهنة".