بعد إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين.. ما ميثاق الشرف الإعلامى طبقا للقانون





شهدت الساعات القليلة الماضية هجوما شديدا ضد الإعلامى تامر أمين بعد تصريحاته المسيئة ضد اهالى الصعيد والريف ، والتى قال فيها نصا«الأهالي في مناطق الريف والصعيد ينجبون أطفالا لا ليلتحقوا بالتعليم بل لينفق الأبناء على آبائهم، وهناك نسبة كبيرة في مناطق الريف و الصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم ، الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم على القاهرة علشان يشتغلوا خادمات ».





بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي: وجاء الرد سريعا من نقابة الإعلاميين بعد ما أصدرت



١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.









وينشر "صدى البلد" ميثاق الشرف الإعلامى فى قانون نقابة الإعلامييين رقم 93 لعام 2016





ميثاق الشرف الإعلامى





يحكم عمل الإعلامى ميثاق شرف إعلامى, يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الأعضاء, ويُنشر فى الجريدة الرسمية, على أن يُعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.





ويكون الميثاق ملزمًا للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.





يتضمن ميثاق الشرف الإعلامى مدونة للسلوك المهنى, والمبادئ والالتزامات التى تحكم عمل الإعلامى بما يضمن حق المجتمع فى إعلام مهنى مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:





١ - الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

٢ - الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين, أو تبنى أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

٣ - كفالة حرية الرأى والتعبير وحق الرد, وعرض الرأى والرأى الآخر, وعدم الاجتزاء.

٤ - احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومى.

٥ - التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين فى خدمة قضايا المجتمع.





مدونة السلوك المهنى



