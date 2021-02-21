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حوادث

بزعم تسفيرهم لدول عربية .. شخص ينصب على المواطنين بسوهاج

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:18 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج ، وآخر) بقيام (أحد الأشخاص ) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
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