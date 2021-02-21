بزعم تسفيرهم لدول عربية .. شخص ينصب على المواطنين بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج ، وآخر) بقيام (أحد الأشخاص ) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.