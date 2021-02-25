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رياضة

أسامة نبيه: عبد الله السعيد يحافظ على مركزه في المنتخب والمستقبل لـ قفشة.. فيديو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:31 م
أسامة نبيه مع محرر
أسامة نبيه مع محرر صدى البلد
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عبدالله هشام
أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق أن محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي يسير بخطوات قوية لتعويض رحيل عبدالله السعيد، مشيرا إلى أن إنتاجيته خلال الفترة القصيرة مع الأحمر رائعة. 

وأضاف نبيه خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد: على المدى الطويل سيكون قادرا بشكل كامل على تعويض عبدالله السعيد ولكن ذلك يختلف في منتخب مصر.

وأكمل: عبدالله السعيد من أفضل لاعبي منتخب خلال الفترة التي لعبنا فيها بكأس العالم ومازال أمام قفشة مشوارا طويلا ومباريات حتى يصل لمستوى وخبرة السعيد لكن بكل تأكيد المستقبل سيكون لـ قفشة. 

وأوضح: النادي الأهلي تلقى دعما كبيرا من الجماهير ووسائل الإعلام الفترة الماضية وهي سبب في مستواه القوي الذي يقدمه خصوصا بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم. 

واختتم أسامة نبيه تصريحاته قائلا: الثقة الكبيرة التي تلقاها اللاعبون والاندماج بسرعة مع مدربه الجديد الجنوب أفريقي موسيماني كون سلسلة من الانتصارات المتتالية.
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