تكثيف حملات الطب البيطري بدمياط لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

شنت مديرية الطب البيطرى بدمياط ، عدة حملات لتحصين الماشية وانتشرت لجان التحصين بمختلف قرى المحافظة ضد مرض الحمي القلاعيه والوادي المتصدع.





ومن جانبه ، أعلن الدكتور ايهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط ،عن تكثيف حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وذلك فى اطار فعاليات الحملة القومية الثانية 2021 للتحصين.

مشيرا، االى تكثيف اعمال لجان التحصين بمختلف مراكز المحافظة لتحصين المواشي وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية واتباع تعليمات الحملة القومية الجديدة لعام2021 الجاري .



وأوضح بان هناك لجان الإرشاد وستقوم بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية وتحرير محضر للمخالفين واالغير ملتزمين بتحصين الماشية من مربي الماشية.



وأضاف ان ذلك ياتى في اطار خطة المحافظة بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى و الحيوانات ،ونشر الوعى بين مربي الماشية.





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