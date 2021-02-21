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محافظات

تعرف على الأعمال الجارية فى سوق الجملة بشطا

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:15 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعا اليوم الأحد، لمتابعه الاعمال الجارية بسوق الجملة بشطا.

حضر الاجتماع، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية والمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و  أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و جيهان حسين مدير عام منطقة الأبنية التعليمية و طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل ومديرة إدارتى التخطيط و المركبات بالديوان العام ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.

حيث تناول الاجتماع متابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا والتى تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية ، والموقف الخاص بشبكة الصرف الصحي هنالك تمهيدًا لربطه بخط الانحدار الذى تقوم بتنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إذ أكدت "محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف لتنفيذ جميع العمليات الخاصة بالشبكة ومراجعتها قبل البدء في الرصف.

وفى سياق متصل اطلعت "الدكتورة منال عوض" على النماذج الخاصة بتطوير المحلات الخارجية بواجهة السوق، وكذا المخطط التفصيلى لكافة محاور المشروع الذى يتضمن رفع كفاءة الباكيات و دورات المياه وإنشاء بالوعات صرف مياه الأمطار و أعمدة إنارة فضلًا عن تنفيذ أعمال الأرصفة المحيطة بالسوق ببلاطات الانترلوك و بلدورات، بالإضافة إلى رفع كفاءة بوابتى السوق المقرر تزويدهما بميزانين ٦٠ طن وغرفتين تحكم مزودتين بأحدث الأجهزة ، حيث وجهت"محافظ دمياط"  بإعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير.

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