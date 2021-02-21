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رياضة

الدوري الإيطالي.. مارتينيز يسجل الهدف الثاني لـ إنتر في شباك ميلان.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد السعيد

أحرز إنتر ميلان الهدف الثاني في شباك إيه سي ميلان، في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء الهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 57.


كان إنتر ميلان سجل الهدف الاول عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الخامسة.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لاستعادة نغمة الانتصارات أمام إنتر في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الكالتشيو.

وكان ميلان خسر بهدفين دون رد أمام سبيزيا، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

في المقابل يطمح إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير للبقاء في الصدارة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.
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