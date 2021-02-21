ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرور 75 دقيقة.. إنتر يضرب ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
تقدم فريق إنتر ميلان على نظيره إيه سي ميلان بثلاثة أهداف دون رد، بعد مرور 75 دقيقة، من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف إنتر ميلان عن طريق لاوتارو مارتنيز (هدفين) في الدقيقة 5 و57، بينما أحرز رومليو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 67.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لحسم ديربي الغضب لصالحه، للبقاء في الصدارة.

كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق نفطة وحيدة عن إيه سي ميلان صاحب المركز الثاني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يضرب كالياري بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري الإيطالي

ديربي الغضب .. صراع القمة يشعل موقعة ميلان وإنتر بـ الدوري الإيطالي

ديربي الغضب.. موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أرقام مرعبة.. هذا ما قدمه إبراهيموفيتش ولوكاكو قبل انطلاق ديربي الغضب

لوكاكو ولاوتارو يقودان هجوم الانتر أمام ميلان في ديربي الغضب الإيطالي

الدوري الإيطالي.. إنتر يضرب ميلان بهدف مبكر.. فيديو

ترشيحاتنا

قرارات رادعة من الكاف .. رعب سلالة كورونا الجديدة يهدد دوري أبطال إفريقيا

رانيا يوسف بعد البراءة من "الفعل الفاضح وازدراء الأديان": القضاء المصري راعي الحقوق والحريات

لم يصلوا بعد.. سفيرة مصر بالسنغال تكشف أزمة عنيفة بشأن بعثة الزمالك

3 حلول أمام كتيبة كلوب.. ماذا يحتاج ليفربول للعودة إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى؟

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

نفوق 6 آلاف دجاجة.. حريق بمزرعة دواجن في منية النصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية

تعرف على قصة شعار بنتلي وسر أجنحته المتغيرة