الداخلية في يوم.. ضبط 6 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه.. كشف حقيقة اختفاء فتاة الجيزة.. والأموال العامة تضبط نصابين بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

الأمن يكشف تفاصيل اختفاء فتاة الجيزة

ضبط موظفة بمدرسة نصبت على مواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الكتب

ضبط شخص ينصب على المواطنين بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

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ضبط 6 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه









نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.





حضر لديوان القسم والد الفتاة المتغيبة وقرر بعودة كريمته، وأضاف أنها تغيبت عن المنزل لمرورها بضائقة نفسية وكانت متواجدة بمنطقة حلوان طرف إحدى السيدات التى استضافتها واتصلت به عقب تداول صورها على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و لم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.





ومن ناحية أخرى، واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بالغربية) بقيام "إحدى السيدات" بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام ( موظفة إدارية بإحدى المدارس ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.





كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج ، وآخر) بقيام (أحد الأشخاص ) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



