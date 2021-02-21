الداخلية في يوم.. ضبط 6 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه.. كشف حقيقة اختفاء فتاة الجيزة.. والأموال العامة تضبط نصابين بعد الاستيلاء على أموال المواطنين

الأمن يكشف تفاصيل اختفاء فتاة الجيزة
ضبط موظفة بمدرسة نصبت على مواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة الكتب
ضبط شخص ينصب على المواطنين بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج
ضبط شخص بالجيزة زوّر تأشيرات وجوازات لمساعدة ممنوعين من السفر للخارج
ضبط 6 تجار مخدرات متهمين بغسل 15 مليون جنيه
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن غياب إحدى الفتيات عن منزلها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
حضر لديوان القسم والد الفتاة المتغيبة وقرر بعودة كريمته، وأضاف أنها تغيبت عن المنزل لمرورها بضائقة نفسية وكانت متواجدة بمنطقة حلوان طرف إحدى السيدات التى استضافتها واتصلت به عقب تداول صورها على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و لم يتهم أحدا بالتسبب فى غيابها.
ومن ناحية أخرى، واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين.
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بالغربية) بقيام "إحدى السيدات" بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وأسفرت تحريات إدارة فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام ( موظفة إدارية بإحدى المدارس ، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الكتب الدراسية وملابس المدارس الخاصة، وتمكنت من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج ، وآخر) بقيام (أحد الأشخاص ) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من فرع الإدارة بجنوب الصعيد تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم ، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم تسفيرهما لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهما بها ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر.
أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير (التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة) قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية من بينها ( تأشيرات دول الإتحاد الأوروبى – جوزات سفر – أذون سفر – بصمات أختام سفر ووصول للعديد من المطارات ) وذلك بقصد ترويجها على من لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بطرق مشروعة وإستخدامها فى السفر للخارج، متخذًا من مقر إقامته وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على ( 11 ) أختام أكلاشيه مقلدة و تأشيرتي سفر الى دول الاتحاد الأوروبي – شنجن- " مقلدتين " أحدهما مطبوعة على ورقة كلك " كإحدى مراحل التزوير" ، والثانية خالية البيانات " معدة للتزوير " و( 5 ) جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة و( 9 ) أغلفة بلاستيكية لجوازات سفر و( 112) صفحة منزوعة من جوازات سفر – جميعها لجوازات سفر إصدارات قديمة غير مميكنه ما قبل عام 2008 - "مزورة عن طريق التلاعب بالصور الشخصية والمحو والإضافة فى البيانات " و أذن سفر بغرض السياحة لدولة الإمارات " مزور بالكامل " و( 6 ) ورقات خالية البيانات ممهورة بخاتم يقرأ بصمته مستشفى السلام " معدة للتزوير " و( 3 ) صور ضوئية من شهادات قيد زواج – خالية البيانات " معدة للتزوير " و مجموعة من الصورة الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء العديد من الأشخاص و( 3 ) هواتف محمولة .
بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال تزوير جوازات وتأشيرات السفر المنسوبة للجهات الحكومية والأجنبية ، لإستخراج تأشيرات سفر للمواطنين من السفارات الأجنبية مقابل مبالغ مالية بالإشتراك مع "شخصين – لهما معلومات جنائية" وتم ضبط أحدهم وجار تكثيف الجهود لضبط الآخر.
وعلى جانب اخر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (6 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بحوالي (15 مليون جنيه) واتخذت الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.